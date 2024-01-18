З якими скаргами на роботу ТЦК звертаються найчастіше: Лубінець розповів деталі

У контексті ухвалення нового закону про мобілізацію суспільство знову обговорює роботу ТЦК. Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець розповів, із якими скаргами звертаються до нього найчастіше.

Нардеп Єгор Чєрнев вважає, що новий законопроєкт про електронний облік буквально прибере ТЦК з вулиць, адже люди зможуть уточнити свої дані онлайн. Це буде ще один інструмент для працівників територіальних центрів комплектування. Один у ТЦК вже є – це рекомендації, які їм надали після перших кричущих випадків затримування.

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Які найпоширеніші звернення щодо порушень з боку ТЦК

Основне питання, яке порушують громадяни України, — це невідповідність мандатів ТЦК. Це коли вони вимагають перевіряти документи, забирають документи й фізично затримують громадян України. У них таких прав немає, – розповів омбудсмен.

Випадками, які найбільше обурюють, Лубінець назвав ті, коли працівники ТЦК застосовували фізичну силу до громадян.

Як омбудсмен реагує на порушення прав військовозобов'язаних

Історій, коли людей силоміць запихають в автобус і кудись везуть, небагато. Системними вони не є.

Алгоритм дій, коли права військовозобов'язаних порушують:

омбудсмен відкриває провадження і направляє всі запити;

до деяких ТЦК їде моніторингова перевірка;

якщо інформація щодо зловживання правами працівниками ТЦК підтвердилась, омбудсмен порушує це питання на рівні керівництва (це потрібно, щоб проти ТЦК можна було відкрити дисциплінарне провадження).

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Повістку можна не чекати

Якщо вас цікавить певний підрозділ, у якому ви хочете служити, можна звернутися до нього напряму – через соцмережі. А до ТЦК уже принести відношення, що певний підрозділ готовий вас узяти.

Також про вакансії у війську можна дізнатися на чотирьох сайтах, які беруть участь у рекрутинговій кампанії. Це thelobbyx.com, Work.ua, Robota.ua, Olx.ua.