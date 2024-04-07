Лубінець відреагував на розстріл українських полонених біля Кринків

Окупанти вкотре здійснили воєнний злочин. Вони вбили безбройних захисників. Омбудсмен прокоментував цей інцидент.

У мережу потрапило ще одне страшне відео, на якому зафіксована жорстока розправа загарбників над українськими військовими. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до світової спільноти.

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Деталі убивства

За словами омбудсмена, попередньо, розстріл полонених стався на Херсонщині у районі селища Кринки, де восени минулого року захисники створили плацдарам.

На оприлюднених кадрах видно, що троє українських військових лежать у рівчаку, а російські окупанти умисно їх розстрілюють.

Лубінець підкреслив, що вбивство військовополонених є зухвалим порушенням Женевської конвенції і тяжким міжнародним злочином. Він нагадав, що, на жаль, такі випадки не є поодинокими. Країна – агресорка часто їх практикує.

Треба надіслати Росії сигнал

Омбудсмен уточнив, що у зв'язку із подією надіслав офіційні листи до ООН та МКЧХ, аби організації задокументували цей факт, який повинен стати доказом для трибуналу над злочинцями.

Світова спільнота має дати Росії чіткий сигнал — сліди воєнних злочинів не вдасться приховати. Воєнні злочини не мають строку давнини. І на лаві підсудних опиняться ті, хто їх скоїв, і ті, хто віддавав злочинні накази,

– наголосив Лубінець.