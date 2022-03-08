Лубківського призначено радником глави Міноборони: яка його зона відповідальності
Джерело:ZN.UA
Олексій Резніков призначив собі ще одного радника. Відтепер цю посаду обійматиме Маркіян Лубківський.
Він працюватиме на громадських засадах. Зона відповідальності – закордонні ЗМІ та міжнародні партнери. Фото указу згодом з'явилося у мережі.
Читайте також Міноборони просить зовсім не поширювати інформацію про зброю та техніку від партнерів
Призначити Лубківського Маркіяна Романовича радником міністра оборони України,
– мовиться у документі.
До слова, у 2014 році він був радником голови СБУ Валентина Наливайченка, а у 2020 році – кандидатом на посаду спікера української делегації в ТКГ.
Лубківського призначили радником міністра оборони / Скан указу
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!