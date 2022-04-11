Луч, Арбузинка, Южне: мовний омбудсмен заявив про потребу перейменувати деякі населені пункти

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив про необхідність перейменувати населені пункти, які мають російськомовний характер.

Рішення щодо змін географічних назв приймає парламент

Мовний омбудсмен зауважив, що ініціативи про перейменування населених пунктів мають бути за місцевими громадами. З їхньої ініціативи повинні відбутися засідання топонімічних комісій.

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За результатами цих засідань потрібно надіслати лист до Верховної Ради, оскільки рішення щодо змін географічних назв приймає парламент.

Тарас Кремінь зауважив, що ще у 2021 році він виступив з ініціативою про перейменування декількох українських міст, назви яких мають російськомовний характер.

Мова йшла виключно про населені пункти, які виникли чи русифікувалися в радянську епоху. Це – Арбузинка, Сєвєродонецьк, Южноукраїнськ, Южне, Переводчикове, Луч, Первомайськ та багато інших,

– сказав мовний омбудсмен.

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