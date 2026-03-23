В Україні хочуть обмежити доступ військових до азартних ігор: як працюватиме система

В Україні у рамках боротьби з лудоманією розробляють механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на час воєнного стану шляхом спеціальної системи.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України. Відомство займається такою розробкою спільно з Міністерством оборони.

Як хочуть обмежити доступ до азартних ігор?

За даними відомства, передбачається, що під час ідентифікації гравця система автоматично звірятиме його дані з реєстром військовослужбовців і списком осіб із обмеженим доступом. У разі збігу доступ осіб блокуватимуть.

Продовжуємо системну боротьбу з лудоманією. Наша мета – захистити військових та родини від ризиків і наслідків ігрової залежності,

– ідеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, гральні компанії не бачитимуть, що людина є військовослужбовцем. У міністерстві наголошують, що система передаватиме лише факт обмеження без розкриття персональних даних.

За впровадження механізму відповідає регулятор грального ринку – держагентство PlayCity. Наразі триває громадське обговорення проєкту, до яких можна долучитися за посиланням.

До слова, раніше стало відомо, що PlayCity замінило КРАІЛ, щоб усунути ключові недоліки попереднього регулятора – відсутність ефективного онлайн-моніторингу та проблеми з колегіальним прийняттям рішень.

