Lufthansa повернула рейс на ночівлю в Києві, але додала важливе застереження
Джерело:flightradar24.com
Німецький авіаперевізник Lufthansa повернув на нічну стоянку київський рейс, скоротивши її час на годину. Рейс LH 1492 Франкфурт – Київ має нічний перепочинок у аеропорту "Бориспіль".
Зокрема, 27 січня літак авіакомпанії вилетів до Києва о 22:35 замість 17:10 і приземлився о 01.36. Назад у Франкфурт повертався 27 січня о 05:08, хоча за розкладом це мало статися о 06:00.
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Пасажирів не попереджали про перенесення рейсу
Через перенесення рейсу останній тиждень пасажири чекають в аеропорту ледь не по 12 годин. Причиною перевізник називає те, що екіпажу нібито небезпечно ночувати у Києві.
Серед тих, хто застряг у аеропорту Франкфурта 27 січня був і нардеп Олексій Гончаренко. За його словами, про затримку пасажирів заздалегідь не попереджають, а як компенсацію пропонують ваучер – 10 євро на їжу.
Рейси переносять вже тиждень, але ти дізнаєшся про це, заходячи в аеропорт за дві години до вильоту. І знаєте, яка причина затримок і багатогодинних чекань пасажирів? Екіпажу небезпечно ночувати у Києві,
– заявляв нардеп.
Що відомо про перенесення рейсів
- Німецька авіакомпанія Lufthansa 22 січня змінила графік своїх нічних рейсів до Києва. Все через побоювання на тлі нападу Росії на Україну.
- Компанія відмовлялась компенсувати будь-які витрати саме через "політичну нестабільність", хоча пасажири були вимушені чекати більше ніж 8 годин на літак.
- Згодом Lufthansa офіційно пояснювала свою позицію щодо зміни графіку польотів з Києва та до української столиці. Конкретного визнання того, що зміни запровадили через ймовірну агресію Росії, у компанії не зробили.
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