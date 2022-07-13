В Алчевську п'яні окупанти на вантажівці влаштували ДТП, є загиблі, – журналіст

В тимчасово окупованому Алчевську п'яні росіяни влаштували ДТП. Вони рухалися на своїй вантажівці. Один із журналістів зазначив, що є загиблі.

У соцмережах опублікували відео з місця ДТП. Про аварію розповів блогер та журналіст Денис Казанський 13 липня.

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П'яні окупанти влаштували ДТП в Алчевську

В окупованому Алчевську п'яні військові рф на вантажівці влаштували ДТП. У соцмережах з місця подій повідомляють, що є двохсоті,

– мовиться в повідомленні.



окупанти влаштували аварію в Алчевську на Луганщині / Фото Дениса Казанського

Деякі російські військові злочинці навіть не встигають доїхати до лінії фронту і випилюються за своєю тупістю,

– наголошує журналіст.



За даними із соцмереж, є загиблі / Фото Дениса Казанського

Схожа ДТП у червні

На тимчасово окупованій Херсонщині п'яні загарбники на вантажівці злетіли у кювет. Їхнє авто перекинулося.

Унаслідок аварії ніхто не постраждав. На місці ДТП була місцева жителька й дуже засмутилася через таку новину. Жінці жартома запропонували придбати перекинуту вантажівку, як металобрухт. Проте вона "подякувала" за пропозицію й рушила далі.

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