На Луганщині авто з евакуйованими потрапило під обстріл окупантів

У Луганській області продовжують евакуйовувати мирне населення у більш безпечні регіони України. Сьогодні до Дніпра вирушили 35 мешканців області, однак під час евакуації одного із них, автомобіль потрапив під обстріл.

Окупанти обстріляли автівку, якою евакуйовували мешканця Комишуватки, що у Попаснянському районі. На щастя, ніхто не постраждав.

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Як проходить евакуація Луганщині

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що 6 травня з Луганщини евакуювалися лише 3 мешканців Сєвєродонецька. Однак сьогодні охочих виїхати у більш безпечні регіони значно більше. До Дніпра вирушили 34 мешканці Лисичанська.

Вони втомилися від постійних російських обстрілів, перебоїв зі світлом і газом, відсутністю води. Зробили вибір – жити,

– наголосив Гайдай.

Двох мешканців Лисичанська, які спізнювалися на рейс, забрали по дорозі. Авто, яке потрапило під обстріл у Попаснянському районі, успішно доставило мешканця Комишуватки на рейс.

Яка ситуація на Луганщині

Луганська область – одна із найбільш гарячих ділянок фронту. Повітряна тривога в області оголошена ще з 4 квітня та триває і досі. Тобто 33 доби поспіль.

Ще 28 квітня Сергій Гайдай закликав усіх виїхати до більш безпечних регіонів України будь-яким доступним способом та не чекати, коли доведеться виходити пішки.

За інформацією розвідки, на Луганщині з інфекційного відділення Старобільська окупанти вивезли все обладнання, яке заклад отримав завдяки програмам міжнародних донорів та Уряду України. Зокрема росіяни викрали апарати ШВЛ.

Значна частина області, на жаль, перебуває під російською окупацією. Однак Сергій Гайдай наголосив, що окупантам лише вдається "взяти контроль" лише там, де вони зруйнували майже все. Наприклад, росіяни повністю зруйнували село Новотошківське.

3 травня росіяни обстріляли Врубівку біля Попасної, через що зруйновані 2 будинки. Людей, які там жили, врятувало лише те, що вони у той час вирішили піти на цвинтар.

Найбільш критичною ситуація є зараз у Попасній. Мер міста Микола Ханатов зазначив, що окупаційні війська скерували майже усі свої сили на оточення та захоплення Попасної. Однак він впевнений, що у росіян нічого не вийде, тому що українські військові дають потужну відсіч.

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