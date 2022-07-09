На Луганщині "бавовна" знову напала на склад окупантів: потужні вибухи чують у Кадіївці

На Луганщині в ніч на 9 липня прогриміли потужні вибухи. Вкотре почав палати склад боєприпасів військ росії на окупованій території.

Жителі Кадіївки повідомляють про тривалі серії вибухів, які не припиняються, пише 24 канал. В мережі вже оприлюднили кілька відео з цього міста.

Водночас Знову "впала сигарета": цього разу на складах окупантів у Харцизьку

Снаряди росіян розлітаються в різні боки

На всіх відео видно, що небо над містом стало буквально помаранчевим. Тому, ймовірно, там був досить великий боєзапас ворожих військ.

Максимівка (район Кадіївки – 24 канал), у нас тут повна д*па. Снаряди вибухають, на всі боки летить,

– написали місцеві.

Вибухи в Кадіївці в ніч на 9 липня: дивіться відео

Наразі невідомо, що слугувало причиною інциденту. Проте останнім часом такі події вже стали цілком звичними для російських окупантів на нашій землі.

Вибух складу росіян на Луганщині 9 липня: дивіться відео

Минулої ночі теж пролунали вибухи на складах окупантів

Під ранок 8 липня теж раптово почали палати ворожі військові об'єкти на окупованих територіях. Спершу це сталося в Шахтарську та Донецьку. Згодом навіть увімкнулася сирена тривоги в Шахтарську та звідти почали евакуацію цивільних.

А під ранок вже повідомили про такі події на Херсонщині. Спершу лунали серії вибухів, а також звуки роботи ППО з боку Чорнобаївки. Невдовзі почалася пожежа з вибухами біля Каховської ГЕС, де розгорнутий штаб керування російських військ.

Важливо – кількість знищених складів ворога зростає: дивіться відео