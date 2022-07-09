На Луганщині "бавовна" знову напала на склад окупантів: потужні вибухи чують у Кадіївці
На Луганщині в ніч на 9 липня прогриміли потужні вибухи. Вкотре почав палати склад боєприпасів військ росії на окупованій території.
Жителі Кадіївки повідомляють про тривалі серії вибухів, які не припиняються, пише 24 канал. В мережі вже оприлюднили кілька відео з цього міста.
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Снаряди росіян розлітаються в різні боки
На всіх відео видно, що небо над містом стало буквально помаранчевим. Тому, ймовірно, там був досить великий боєзапас ворожих військ.
Максимівка (район Кадіївки – 24 канал), у нас тут повна д*па. Снаряди вибухають, на всі боки летить,
– написали місцеві.
Вибухи в Кадіївці в ніч на 9 липня: дивіться відео
Наразі невідомо, що слугувало причиною інциденту. Проте останнім часом такі події вже стали цілком звичними для російських окупантів на нашій землі.
Вибух складу росіян на Луганщині 9 липня: дивіться відео
Минулої ночі теж пролунали вибухи на складах окупантів
Під ранок 8 липня теж раптово почали палати ворожі військові об'єкти на окупованих територіях. Спершу це сталося в Шахтарську та Донецьку. Згодом навіть увімкнулася сирена тривоги в Шахтарську та звідти почали евакуацію цивільних.
А під ранок вже повідомили про такі події на Херсонщині. Спершу лунали серії вибухів, а також звуки роботи ППО з боку Чорнобаївки. Невдовзі почалася пожежа з вибухами біля Каховської ГЕС, де розгорнутий штаб керування російських військ.
Важливо – кількість знищених складів ворога зростає: дивіться відео