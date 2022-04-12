На Луганщині без гуманітарного коридору вдалося евакуювати 107 людей: Гайдай розповів деталі

На Луганщині вдалося провести евакуацію понад 100 осіб без гуманітарного коридору. Очільник Луганської ОВА розповів деталі.

Йдеться про місто Кремінна. За словами Гайдая, цей населений пункт – це виняток, коли вдалося евакуювати 107 людей без погодженого гуманітарного коридору.

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На Луганщині евакуювали понад 100 осіб

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що містяни охоче використали цю можливість, адже розуміють, що небезпека близько. Він додав, що кількість людей, які захотіли виїхати з міста, збільшилася після руйнування окупантами 11 будинків. Це сталося 10 квітня. Гайдай додав, що людям просто немає, де жити.

А "руський мир", як ми всі побачили, житла не дає – тільки відіймає,

– наголосив Гайдай.

Глава Луганської ОВА уточнив, що у вівторок, 14 квітня, вдалося евакуювати 107 жителів Кремінної: деякі одразу поїхали на захід України, інші – все ще чекають на поїзд.

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