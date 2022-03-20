На Луганщині десятки тисяч людей перебувають без світла та газу

Ситуація в Луганській області залишається складною. Російські окупанти пошкодили багато інфраструктури, що створює проблеми для тисяч мирних мешканців.

Російські окупанти продовжують обстріли мирного населення та цивільної інфраструктури. Подекуди терористичні дії ворога спричиняють гуманітарну катастрофу.

До речі В ОРДЛО російські куратори оголосили чергову хвилю мобілізації

Ситуація на Луганщині

На цей час без газопостачання залишаються 23 населених пункти, ще 7 без газу частково. Загалом користуватися газом не мають можливості 35 тисяч абонентів.

26 населених пунктів залишаються без електропостачання повністю, 12 – частково. Майже 100 тисяч споживачів не мають світла, відключено 627 трансформаторних підстанцій.

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