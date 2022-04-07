Окупанти не хочуть, щоб поранені вижили: на Луганщині не залишилось жодної вцілілої лікарні

Від початку повномасштабної війни на Луганщині обстріляли всі медичні заклади. Жодної вцілілої лікарні не залишилося.

Окупанти умисно позбавляють регіон закладів охорони здоров'я. Вони не хочуть, щоб поранені мали шанс вижити.

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Від Рубіжанської лікарні залишилися руїни

Як повідомив очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай, російські окупанти зокрема сильно пошкодили Рубіжанську лікарню.

До приходу "русского мира" це був сучасний медичний заклад з високотехнологічним обладнанням. Однак зараз від лікарні – одні руїни.

Що залишилось від Рубіжанської лікарні / Фото з фейсбуку Сергія Гайдая

Окупанти звинувачують у руйнуваннях ЗСУ

Медичний заклад розташований у частині міста, яку тимчасово окупували російські військові. Окупанти знімають в лікарні пропагандистські відео, звинувачуючи у руйнуваннях українських солдатів.

Гайдай зауважив, що головний лікар медзакладу нібито підігрує кадирівцям. Однак сам знає, хто і коли здійснив такі руйнування.

"Лікарні ми відбудуємо, а зрадники відчують на собі дію закону про колаборантів. Переможемо", – наголосив очільник Луганської ОВА.

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