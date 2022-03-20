На Луганщині немає жодного населеного пункту, який би не постраждав від росіян

Російська орда безупинно обстрілює Луганську область. У регіоні немає жодного населеного пункту, який би не постраждав від снарядів окупантів.

Цілі квартали та вулиці тепер непридатні до життя, розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

До речі На Луганщині десятки тисяч людей перебувають без світла та газу

Чиновник оприлюднив фото та відео зруйнованих міст та селищ.

Так виглядає Луганщина… повсюди… місто, село – все змішалося в попіл. Родини залишилися без домівок. Луганщина залишилась без людей,

– написав Гайдай.

Він нагадав, що орки занапастили 66 життів в області. Однак скільки людей ще лежать в місцях стрілянини, і скількох не можуть поховати.



За ніч не втратили ні сантиметра землі

Сергій Гайдай наголосив, що Рубіжне та Попасна – це Україна, хоч і рашисти намагались зрівняти міста із землею. За ніч ми не втратили ані сантиметра українських міст.

Доба на Луганщині пройшла вкрай напружено. Загинуло двоє дітей віком приблизно 1 і 5 років та жінка. Ще двоє постраждало, з них одна дитина. Надзвичайники врятували та евакуювали 7 людей, які потрапили під обстріли.

Росіяни обстрілювали міста всієї лінії Луганського фронту. У Сєвєродонецьку, Рубіжному пошкоджено:

близько 30 об’єктів, з них – 12 багатоквартирних та 12 приватних житлових будинків,

заклад освіти,

складські та господарчі споруди,

Важливо – Маріупольці показали руйнування у місті: майже 90% будівель пошкоджені: