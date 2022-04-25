На Луганщині окупанти практично зруйнували всі заклади охорони здоров’я

Російські військові цілеспрямовано руйнують медичну інфраструктуру і під час обстрілів цілять по машинах екстреної медичної допомоги.

Про це заявила омбудсменка Людмила Денісова. За її словами, від початки війни Росії проти України ворог вже зруйнував 347 закладів охорони здоров’я. 36 із них відновити вже неможливо.

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На Луганщині зруйновано майже всі медичні установи

У Луганській області всі медичні установи та лікарні пошкоджені або зазнали руйнувань. Відсутність закладів охорони здоров’я загрожує життю тисячі людей в окупованих містах.

У ВООЗ констатували, що система охорони здоров’я на Сході України практично знищена, вони підтвердили 162 напади на медичні установи і персонал, в результаті яких загинули щонайменше 73 людини,

– зазначила Денісова.

Також вона розповіла, що російські окупанти не надають дозвіл ВООЗ хоча б на два дні приїхати до Маріуполя та інших районів, у яких критична ситуація, аби оцінити потреби системи охорони здоровʼя та надання життєво необхідних медичних послуг хворим і пораненим.

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