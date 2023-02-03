Росіяни заблокували інтернет на Луганщині, щоб приховати переміщення військ, – ISW

Російські загарбники відключили мобільний інтернет у Луганській області. Напередодні в українській розвідці повідомили, що Путін віддав наказ повністю захопити Донбас до березня 2023 року.

Російська влада заблокувала мобільний інтернет, ймовірно, у рамках спроби посилити оперативну безпеку, аби приховати нові дислокації своїх військ. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни.

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Окупанти намагаються приховати дислокацію своїх військ

Як зазначили в ISW, єдиний постачальник послуг мобільного зв'язку на тимчасово окупованій території Луганщини 2 лютого повідомив, що вже з 11 лютого призупиняє покриття мобільного інтернету за наказом міністерства цифрового розвитку, зв'язку та ЗМІ Росії.

Проте Центр національного спротиву повідомляв, що, за даними місцевих, окупанти вже відключили інтернет станом на 2 лютого. Раніше люди передавали інформацію нашим воїнам щодо переміщення ворога.

Можливо, російські війська вчаться на своїх попередніх невдачах в оперативній безпеці та адаптуються, щоб захистити концентрацію російських військ у Луганській області напередодні великого наступу, про який все частіше попереджають українські офіційні особи,

– зазначили аналітики.

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