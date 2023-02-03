Росіяни заблокували інтернет на Луганщині, щоб приховати переміщення військ, – ISW
Джерело:ISW
Російські загарбники відключили мобільний інтернет у Луганській області. Напередодні в українській розвідці повідомили, що Путін віддав наказ повністю захопити Донбас до березня 2023 року.
Російська влада заблокувала мобільний інтернет, ймовірно, у рамках спроби посилити оперативну безпеку, аби приховати нові дислокації своїх військ. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни.
Читайте також ISW не бачив жодних доказів, що росіяни відновили достатню бойову потужність, щоб захопити Схід
Окупанти намагаються приховати дислокацію своїх військ
Як зазначили в ISW, єдиний постачальник послуг мобільного зв'язку на тимчасово окупованій території Луганщини 2 лютого повідомив, що вже з 11 лютого призупиняє покриття мобільного інтернету за наказом міністерства цифрового розвитку, зв'язку та ЗМІ Росії.
Проте Центр національного спротиву повідомляв, що, за даними місцевих, окупанти вже відключили інтернет станом на 2 лютого. Раніше люди передавали інформацію нашим воїнам щодо переміщення ворога.
Можливо, російські війська вчаться на своїх попередніх невдачах в оперативній безпеці та адаптуються, щоб захистити концентрацію російських військ у Луганській області напередодні великого наступу, про який все частіше попереджають українські офіційні особи,
– зазначили аналітики.
Путін наказав окупувати Донбас до березня: що відомо
- Нещодавно представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк повідомив, що Путін хоче, щоб росіяни до березня окупували Донецьку і Луганську області.
- Окупанти вже передислоковують на Схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку.
- Згодом в ISW зазначили, що поки не бачать жодних доказів, що росіяни відновили достатню бойову потужність, аби захопити Схід.