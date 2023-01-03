Окупанти заблокували село біля Старобільська: звинувачують місцевих у допомозі ЗСУ

Російські окупанти продовжують робити безлад на Луганщині. Вони заблокували село неподалік від Старобільська.

Це сталося у селі Половинкине. Там російські загарбники влаштували рейд.

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Що відбувається на Луганщині

Як стало відомо, окупанти заблокували село Половинкине поблизу Старобільська буцімто для "фільтраційних заходів". Причина – успішні прильоти по позиціях загарбників.

Так, окупанти звинувачують місцеве населення у допомозі Збройним Силам України. Внаслідок рейду вже 30 мешканців села Половинкине вивезено до Луганська.

До речі, з 1 січня на тимчасово окупованих територіях окупанти заборонили обіг гривні.

Однак місцеві ігнорують ці забаганки загарбників. Дослуховуються лише супермаркети та інші великі магазини. На ринках та маленьких крамницях продовжують приймати гривню, зокрема на банківську картку. Не зникла вона й в обмінниках, щоправда, за відповідно низьким курсом,

– зазначили в Луганській ОВА.

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