На Луганщині на окуповані території запустили величезний український прапор: вражаюче відео
Джерело:телеграм-канал "Останній Блокпост"
Українські військові вирішили нагадати жителям окупованих територій про День Прапора. У Луганській області запустили величезний синьо-жовтий стяг який на кульках має пролетіти над загарбаним Донбасом.
У такий оригінальний спосіб українські військові привітали патріотів, які залишались під окупацією. Відео опублікували у соцмережах.
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Прапор на кульках полетів на окуповані території
У телеграм-каналі "Останній Блокпост" висловили сподівання, що зовсім скоро український прапор замайорить над мирним Донецьком, Луганськом та Кримом. У День Прапора слід згадати тих, хто віддав найдорожче за стяг, та вірити у перемогу над російським агресором.
Дивіться відео з Луганщини / Відео "Останній Блокпост":
Український прапор замайорів навіть у Москві
Зазначимо, що про 23 серпня український стяг побачили і у Москві. У столиці держави-агресорки синьо-жовтий стяг запустили в небо на кульках. Кому належить ця ідея і ї втілення – поки невідомо. Найважливіше те, що наш прапор можна було помітити з вікон Кремля.
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Що відомо про День Прапора?
Визнання синьо-жовтого стяга відбулось ще за часів Центральної Ради у 1918. А 18 вересня 1991 року президія Верховної Ради юридично закріпила за синьо-жовтим статус офіційного прапора країни. День прапора 23 серпня офіційно відзначають з 2004 року.