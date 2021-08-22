На Луганщині побудували телевежу, яка гарантує українське мовлення на окупованих територіях

На території Попаснянської територіальної громади, що на Луганщині, побудували радіотелевізійну станцію. Вона забезпечить українське мовлення на території тимчасово окупованих територій Донбасу.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов розповів, що трансляція також буде здійснюватися і на прифронтові території.

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На Луганщині побудували нову телевежу

На території Попаснянської тергромади завершили будівництво радіотелевізійної станції.

Український контент знову стане доступним на частині окупованих територій Донецької та Луганської областей,

– зазначив Чернишов.

Він додав, що телевежа – стратегічно важливий об'єкт, адже на прифронтових територіях з 2014 року частково відсутнє українське радіо- та телемовлення. Загалом приблизно 200 тисяч людей з обох сторін лінії розмежування матимуть доступ до українського контенту.



Телевежа на Луганщині / Фото Мінрегіону

Характеристики телевежі