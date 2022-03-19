На Луганщині погодили гуманітарний коридор: коли почнеться евакуація

Для мешканців Луганської області 19 березня погодили "зелений кордор". У населені пункти спробують доставити їжу та вивезти людей.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що режим тиші погодили на 19 березня, починаючи із 9:00.

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Втім росіяни поки продовжують хаотичні нерегулярні артилерійські обстріли міст області.

Ми чекаємо 9-ї ранку, коли має встановитися режим тиші, щоб розпочати евакуацію жителів області, привезти їжу, воду та медикаменти тим, хто залишається,

– пояснив Гайдай.

Голова ОВА зауважив, що гуманітарний коридор погоджено на високому рівні. Отож є великі сподівання, що домовленість буде успішною.

Звідки евакуюватимуть людей:

з Сєвєродонецька,

з Рубіжного,

з Попасної,

з Лисичанська.

з Новозолотарівки – потяг близько 14:00.

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