Наляканий ворог продовжує відступати, залишаючи за собою Z-трофеї.

Про нову партію залишеної техніки на Луганщині розповіли у Державній прикордонній службі України.

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На Луганщині деморалізовані рашисти втекли від українських прикордонників та військовослужбовців Збройних Сил України.

Ворог залишив захисникам України трофейний ГАЗ-66, завантажений гранатами та набоями та зенітну установку.

Набої і гранати ми постараємося повернути, але не у той спосіб, який ворогові сподобається,

– пишуть прикордонники.

Водночас зазначається, що вони, разом з іншими складовими сил оборони, продовжують чистити українську землю від ворожої нечисті.

На Луганщині росіяни порозбігалися, залишивши трофеї українським захисникам / Фото Державна прикордонна служба України

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