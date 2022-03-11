На Луганщині росіяни порозбігалися, залишивши трофеї українським захисникам
Джерело:Державна прикордонна служба України
Наляканий ворог продовжує відступати, залишаючи за собою Z-трофеї.
Про нову партію залишеної техніки на Луганщині розповіли у Державній прикордонній службі України.
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На Луганщині деморалізовані рашисти втекли від українських прикордонників та військовослужбовців Збройних Сил України.
Ворог залишив захисникам України трофейний ГАЗ-66, завантажений гранатами та набоями та зенітну установку.
Набої і гранати ми постараємося повернути, але не у той спосіб, який ворогові сподобається,
– пишуть прикордонники.
Водночас зазначається, що вони, разом з іншими складовими сил оборони, продовжують чистити українську землю від ворожої нечисті.
На Луганщині росіяни порозбігалися, залишивши трофеї українським захисникам / Фото Державна прикордонна служба України
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