На Луганщині росіяни зруйнували будинок обстрілом, власницю шукають під завалами
Російські окупаційні війська обстріляли місто Старобільськ та зруйнували приватний будинок. У момент обстрілу всередині перебувала господарка.
Про те, що під завалами може перебувати жінка, рятувальники дізналися від родичів власниці будинку. Після цього на місце події вирушили бійці ДСНС.
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Оскільки після розриву снаряду почалася пожежа, пошукову операцію рятувальники почали з гасіння того, що залишилося від житла.
Росіяни обстрілюють мирних українців
Знищений будинок у Старобільську / Фото ДСНС Луганщини
Російські окупанти, які не в змозі захопити великі українські міста та проконтролювати їх, вдалися до тактики наступу диверсійними групами.
Крім того, ворожа артилерія вдень 25 лютого почала нахабно обстрілювати житлові квартали Харкова, Ворзеля та продовжила удари по цивільному населенню на Луганщині та Донеччині. За словами мера Маріуполя, загарбники гатять по місту з "Градів".
Що відбувається на фронті
- За словами радника керівника Офісу Президента, російські окупанти намагаються наступати у напрямку Димер – Іванків на Київщині, але їм заважають механізовані частини ЗСУ.
- Українські захисники знищили кілька гелікоптерів ворога та щонайменше одну колону бойової техніки.
- В ОПУ кажуть, що Київ готується до оборони. Найбільш небезпечними ділянками фронтів Арестович назвав північний захід від Києва, де тривають бої у Гостомелі, Ворзелі та Бучі.
- На Чернігівському напрямку ЗСУ змусили окупантів відступити. Загарбники накопичують резерви.
- Перегруповуються російські військові й у Сумській області.
- Зупинили спробу наступу українці й у Харкові.