На Луганщині один за одним вибухають і горять склади та казарми росіян, – Гайдай

Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині один за одним вибухають та горять склади російських окупантів. У вогні опиняються також казарми росіян.

Голова Луганської ОВА наголосив, що вибухи можуть сповільнити наступ на Лисичанськ. Наразі на Луганщині ворог зосередив всі сили на руйнуванні міста.

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Один за одним вибухають склади із боєприпасами росіян, а також казарми із особовим складом ворога,

– заявив голова Луганської ОВА.

За словами Гайдая, ситуація у Лисичанську залишається дуже важкою. У місті – фактично зруйнована інфраструктура. Нема електрики та газу. Воєнні дії тривають постійно.

Гайдай заявив, що убезпечити місцевих жителів від російських снарядів – майже неможливо. Ворог не припиняє обстріли. Вогнем "накривають" людей, які йдуть за їжею або водою. Також цивільне населення гине під завалами будинків.

Найважча ситуація – на Луганщині та Харківщині

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив, що станом на 28 червня найважча ситуація – на півночі Луганської та Харківської областей. Там точаться найзапекліші бої.

"У цьому районі тільки за минулу добу противник здійснив 270 артилерійських нальотів, застосувавши 45 тисяч боєприпасів, завдав 2 ракетних та 32 авіаційних ударів", – наголосив Залужний.

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