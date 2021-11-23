На Луганщині виявили схему продажу підроблених COVID-тестів жителям окупованих територій

Кіберполіція України викрила схему продажу підроблених ПЛР-тестів. Сфальсифіковані документи 46-річний уродженець Вірменії продавав мешканцям тимчасово окупованих територій, щоб ті могли перетнути пункт пропуску "Станиця Луганська".

Щомісяця зловмисник підробляв близько 300 негативних ПЛР-тестів. Правоохоронці уже відкрили кримінальне провадження.

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Вартість "послуги" – 500 гривень

Зловмисник, який підробляв тести на COVID-19, за свої "послуги" просив "скромну" суму – 500 гривень. "Клієнтами" 46-річного чоловіка були мешканці тимчасово окупованих територій, які хотіли потрапити на підконтрольній Україні територію.

Правоохоронці провели обшуки у помешканні зловмисника. Під час цього вилучили комп'ютер, флешки, 1 заповнений ПЛР-тест та декілька чистих бланків, копії паспортів, "чорнові" записи та автомобіль.

Розслідування проти чоловіка розпочали за статтею про підроблення документів, печаток, штампів та бланків.

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