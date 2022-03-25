На Луганщині заборонили ходити в ліс до кінця дії воєнного стану

На території Луганської області тривають активні бої проти російських окупантів. До завершення воєнного стану ходити у ліс мешканцям регіону заборонено.

Луганська ОВА заборонила цивільним мешканцям ходити у ліс до завершення війни. Такого кроку вимагало забезпечення безпеки мирних громадян та запобіганню загрозі виникнення пожеж.

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Розпорядження Луганської ОВА

Сергій Гайдай вже підписав розпорядження № 118 "Про заборону відвідування лісів". Його мета – запобігання реальній загрозі виникнення пожеж у лісах.

Тож, на час дії правового режиму воєнного стану у Луганській області заборонено відвідування населенням лісів і в'їзд до них (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та іншої самохідної техніки, за винятком службових осіб,

– повідомив очільник Луганської ОВА.

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