Впала з висоти: на Луганщині в закинутій будівлі загинула 13-річна дівчинка

У Лисичанську 13-річна дівчинка загинула в занедбаній будівлі. Вона намагалась пройти по зруйнованій стіні, але не втрималась та впала.
Дівчинка разом з 16-річним товаришем гуляли у занедбаній будівлі. Трагедія сталась на вулиці Глінки.
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Як загинула дівчинка
Неповнолітня піднялась на 2 – 3 поверх та намагалася пройти по зруйнованій стіні. Не втримавшись, дитина впала. Від отриманих травм дівчинка померла на місці.
Поліція розпочала справу щодо нещасного випадку. Наразі тривають слідчі дії.Зверніть увагу! У поліції звернулись до батьків, закликавши їх поговорити зі своїми дітьми про небезпеку, яка може спіткати їх у недобудовах, зруйнованих спорудах та промзонах.
Що відомо про схожі трагедії
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