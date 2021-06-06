Впала з висоти: на Луганщині в закинутій будівлі загинула 13-річна дівчинка

6 червня 2021 , 06:05
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Джерело:

Поліція Луганської області

У Лисичанську 13-річна дівчинка загинула в занедбаній будівлі. Вона намагалась пройти по зруйнованій стіні, але не втрималась та впала.

Дівчинка разом з 16-річним товаришем гуляли у занедбаній будівлі. Трагедія сталась на вулиці Глінки.

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Як загинула дівчинка

Неповнолітня піднялась на 2 – 3 поверх та намагалася пройти по зруйнованій стіні. Не втримавшись, дитина впала. Від отриманих травм дівчинка померла на місці.

Поліція розпочала справу щодо нещасного випадку. Наразі тривають слідчі дії.

Зверніть увагу! У поліції звернулись до батьків, закликавши їх поговорити зі своїми дітьми про небезпеку, яка може спіткати їх у недобудовах, зруйнованих спорудах та промзонах.

Що відомо про схожі трагедії

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Автор: Ольга Музика