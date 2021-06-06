Впала з висоти: на Луганщині в закинутій будівлі загинула 13-річна дівчинка

У Лисичанську 13-річна дівчинка загинула в занедбаній будівлі. Вона намагалась пройти по зруйнованій стіні, але не втрималась та впала.

Дівчинка разом з 16-річним товаришем гуляли у занедбаній будівлі. Трагедія сталась на вулиці Глінки.

Читайте також У Дніпрі 2-річна дитина закрила маму на балконі: довелося кликати рятувальників

Як загинула дівчинка

Неповнолітня піднялась на 2 – 3 поверх та намагалася пройти по зруйнованій стіні. Не втримавшись, дитина впала. Від отриманих травм дівчинка померла на місці.

Поліція розпочала справу щодо нещасного випадку. Наразі тривають слідчі дії.

Що відомо про схожі трагедії

У Рівному 13 грудня 15-річна школярка впала з недобудованого гуртожитку. Вона залізла туди з подругою робити селфі. На жаль, дівчина не вижила.

31 березня в Деснянському районі Києва молода дівчина впала з висоти 10 поверху. Лікарі зазначили, що вона померла миттєво.

У Кропивницькому ввечері 21 лютого внаслідок падіння з висоти в одному з районів міста загинула школярка. Повідомляли, що, ймовірно, це було самогубство.

У поліції звернулись до батьків, закликавши їх поговорити зі своїми дітьми про небезпеку, яка може спіткати їх у недобудовах, зруйнованих спорудах та промзонах.