На Луганщині змінили тривалість комендантської години. Зокрема вона діятиме вночі 9 годин.

Відповідну інформацію оприлюдни очільник обласної ОВА Сергій Гайдай. Вона діятиме з 25 квітня.

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На Луганщині змінили час комендантської години

Від завтра, 25 квітня, на Луганщині обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 20:00 до 05:00,

– написав Гайдай.

Посадовець також закликав всіх дотримуватися встановлених правил, адже це питання особистої та громадської безпеки.

До речі, у великодню ніч, з 23 на 24 квітня, комендантська година діяла з 19 до 5 години.

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