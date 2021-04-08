На Луганщині знайшли тіло 17-річного хлопця: його шукали майже 2 місяці

У селі Заайдарівка Луганської області поліцейські закінчили пошуки 17-річного Івана Лихоноса, який зник 12 лютого. Тіло хлопця знайшли 8 квітня в річці Айдар.
Джерело:Поліція Луганської області
Правоохоронці разом з місцевими мешканцями організували пошукові групи. Зниклого юнака шукали майже 2 місяці.
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Тіло 17-річного Івана Лихоноса виявили в річці
У пресслужбі Нацполіції повідомили, що тіло зниклого 17-річного Івана Лихоноса було знайдено 8 квітня, під час огляду околиць та водойм села Заайдарівка. Труп поліцейські виявили в річці Айдар, поблизу населеного пункту, де жив юнак.
Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій доставили тіло юнака на берег.
Наразі поліція встановлює обставини смерті неповнолітнього місцевого мешканця. "Остаточна причина смерті буде встановлена після проведення розтину", – мовиться у повідомленні.
Зниклого хлопця шукали з 12 лютого
17-річний Іван Лихонос зник 12 лютого. До пошуків хлопця були залучені:
- особовий склад місцевого відділення поліції;
- оперативники Управління карного розшуку;
- ювенальні поліцейські;
- кінологи;
- нацгвардійці;
- прикордонники;
- працівники ДСНС;
- майже всі односельці хлопця та волонтери з сусідніх селищ.
Пошукові групи правоохоронців та місцевих мешканців прочісували околиці селища, оглядали покинуті споруди, колодязі, лісосмуги та водойми.
Оголошення про розшук 17-річного Івана Лихоноса / Фото з фейсбуку Новопсковської селищної ради