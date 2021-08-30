На Луганщині знову спалахнули лісові пожежі: промовисті фото

У Луганській області знов спалахнули лісові пожежі. Займання виникло 30 серпня. Вогнеборці змогли локалізувати займання, але гасіння ще триває.

За даними рятувальників ДСНС, загорілася хвойна підстилка в лісі поблизу села Пурдівка Сєверодонецького району.

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Співробітники місцевого лісництва змогли швидко зреагувати та заорали землю по периметру пожежі. Участь у гасінні пожежі беруть:

від лісників було залучено 12 одиниць техніки та 29 працівників,

від ЗСУ – 2 техніки та 15 співробітників,

від ДСНС 6 одиниць пожежної техніки 35 осіб особового складу ДСНС України у Луганській області.

Спільними силами вони змогли запобігти поширенню вогню. Пожежу вдалося локалізувати о 14:30. За останніми даними, гасіння пожежі триває. Моніторинг ситуації проводиться за допомогою безпілотного літального апарату.

Під час пожежі загиблих і постраждалих немає.

На Луганщині спалахнула пожежа / Фото ДСНС

Зауважимо, що масштабні лісові пожежі почались влітку 2020 року та тривали до осені. Вогонь забрав життя 11 людей, ще 19 осіб травмувались, серед них – 3 працівники ДСНС.