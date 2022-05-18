Луганські партизани навели ЗСУ на переправу окупантів: ворогу влаштували незабутній "феєрверк"

Російські окупанти продовжують наступати в Східній операційній зоні. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

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Основні зусилля ворог зосередив на Луганському напрямку, продовжуючи скоординовані зусилля щодо захоплення Сєверодонецька з півночі й півдня. Протягом останнього тижня російські окупанти неодноразово намагалися форсувати річку Сіверський Донець.

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Днями аналітичний відділ громадської ініціативи "Права Справа" отримав оперативну інформацію щодо планів російського командування здійснити передислокацію особового складу і важкої бронетехніки через понтонну переправу в районі селища Серебрянка.

Селище Серебрянка розташоване на стикові двох районів Луганської області, а саме Попаснянського та Кремінського.

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Варто зазначити, що успіх цього маневру поставив би українських захисників перед загрозою повного оточення.

Координати понтонної переправи, місць скупчення важкої бронетехніки й особового складу окупантів, отриманні місцевими джерелами "Правої Справи", передали представникам розвідтовариств.

Крім того, інформацію щодо планів російського командування здійснити передислокацію важкої бронетехніки через понтонну переправу в районі селища Серебрянка я озвучив під час прямих етерів на провідних телеканалах України.

На наступний день ЗМІ з посиланням на Держприкордонслужбу повідомили, що українські артилеристи прямими влучаннями розбили бронетранспортери угруповання російських загарбників, які намагалися переправитися через Сіверський Донець поблизу Серебрянки.

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У відомстві розповіли, що російська армія збиралася переправити через річку приблизно десяток одиниць броньованої техніки, проте понтонна переправа та танк на ній були знищені вогнем українських артилеристів.

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Після цього ворожі танки, бойові машини піхоти та піхота намагалися втекти, проте на допомогу артилерії прийшов безпілотник українських прикордонників, який виявив російські війська. Внаслідок цього росіяни втратили кілька одиниць техніки та кілька десятків особового складу.

Цей факт ще раз свідчить про те, що український рух спротиву працює плідно й ефективно, незважаючи на доволі складну ситуацію на окупованих територіях.

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