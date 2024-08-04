"Он ***шить, детонує": у Луганську чули потужні вибухи

Удень 4 серпня окупанти поскаржилися на вибухи в Луганську. 24 Канал зібрав, що відомо про вибухи в Луганську.

Що відомо про вибухи в Луганську 4 серпня

Ворожі ресурси повідомили, що над містом підіймається дим. Про постраждалих поки не повідомляють, але припускають, що могли працювати Storm Shadow.

Росіяни написали про роботу їхньої ППО в окупованих Донецьку та Макіївці. Та викладають відео прильотів по Луганську.

Стовп диму в Луганську після обстрілу: дивіться відео

Українські пабліки вже пожартували, що Луганськ святкує День повітряних сил ЗСУ.