У Луганську поменшало складів із боєприпасами, ворог залучає ДРГ, – Гайдай

Українські військові завдають влучних ударів по складах російської армії на окупованих територіях. Зокрема, ворожих боєприпасів поменшало у Луганську.

Збройні Сили України майже щодня знешкоджують російські диверсійно розвідувальні групи. Адже нестача боєприпасів зумовила активізацію ДРГ.

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Ні, російська армія не припиняє обстрілів. Однак, скоріш за все, береже існуючі запаси снарядів, бо їх постачання перервано роботою нашої нової далекобійної зброї,

– розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що нещодавно здетонували військові склади в окупованих Кадіївці та Луганську. Вночі проти 13 липня було неспокійно в промзоні Луганська. Тому окупанти посилають уперед ДРГ, щоб ті шукали слабкі місця в українській обороні.

Гайдай розповів про ситуацію в регіоні

Вороже військо тисне не лише з Лисичанська та Попасної, але й з Ізюмського напрямку. Це загрожує населеним пунктам на Донеччині, а відповідно може змусити ЗСУ будувати нові укріплення.

російська армія не припиняє обстрілювати населені пункти. Під удар потрапили Верхньокам'янське та Білогорівка. Загалом за добу окупанти завдали 4 ракетних та 2 авіаційних удари. Крім того, вони 12 разів використовували артилерію у сторону мирного населення.

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Що цьому передувало

Уночі проти 13 липня в Луганську пролунала серія вибухів. Окупанти традиційно почали брехати й детонацію боєприпасів назвали "роботою ППО". Мовляв, це вони збили ракету "Точка-У", яку запустили ЗСУ. Однак у цю брехню ніхто не повірив, навіть росіяни.

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