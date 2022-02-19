У Луганську повідомили про вже другий вибух за ніч: ймовірно, на заправці

19 лютого 2022 , 00:44
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм-канал Mash

У мережі повідомляють про вже другий за вечір вибух в окупованому Луганську. Цього разу, ймовірно, вибухнула заправка.

Поки що деталей щодо причин вибуху та можливих постраждалих в мережі не повідомляють. Однак користувачі кажуть, що горить заправка.

Зауважте У соцмережах повідомили про вибух у Луганську: горів газопровід

Вибухи не підтверджені

За даними користувачів мережі, уночі в місті вдруге пролунав вибух, після якого виникла пожежа. Підозрюють, що палає газова заправка в окупованому місті.

Пожежа після вибуху на заправці: дивіться відео

 

Зауважте! Поки що немає підтвердження інформації про те, чи справді ці вибухи відбувалися у місті.

Загострення на Донбасі: головне

  • Росія заявляє про те, що відводить частину військ від українських кордонів. Однак у Пентагоні переконують, що Кремль навпаки посилює свої позиції.
  • Бойовики на Донбасі від ранку 17 лютого активно відкривають вогонь по українських позиціях. Загалом за дві доби російські найманці понад 110 разів порушили режим тиші.
  • Водночас російські найманці оголосили про "евакуацію" мирного населення. Мешканців окупованих територій хочуть вивезти у Ростовську область.
  • Президент США Джо Байден виступив з терміновим зверненням щодо ситуації в Україні. За його словами, Путін уже ухвалив рішення про напад на Україну.

Джо Байден про російську загрозу: дивіться відео

 

Автор: Іван Магуряк