У Луганську повідомили про вже другий вибух за ніч: ймовірно, на заправці
19 лютого 2022 , 00:44Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Mash
У мережі повідомляють про вже другий за вечір вибух в окупованому Луганську. Цього разу, ймовірно, вибухнула заправка.
Поки що деталей щодо причин вибуху та можливих постраждалих в мережі не повідомляють. Однак користувачі кажуть, що горить заправка.
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Вибухи не підтверджені
За даними користувачів мережі, уночі в місті вдруге пролунав вибух, після якого виникла пожежа. Підозрюють, що палає газова заправка в окупованому місті.
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Зауважте! Поки що немає підтвердження інформації про те, чи справді ці вибухи відбувалися у місті.
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