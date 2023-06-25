У Луганську та Донецьку пролунали потужні вибухи: у небо здійнявся чорний дим
В окупованому Луганську пролунав потужний вибух, після чого у небо здійнявся стовп диму. Згодом про вибухи повідомили й у Донецьку.
Про вибухи на тимчасово окупованих територіях Сходу повідомляють місцеві жителі у мережі.
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У Луганську потужний вибух
У тимчасово окупованому Луганську 25 червня пролунав потужний вибух. Після цього у небо здійнявся стовп чорного диму.
У Луганську прогримів вибух / фото із соцмереж
Окупаційна влада традиційно ігнорує "бавовну" у місті й наразі не повідомляє, що сталося у місті. Проте можна припустити, що згодом російські пропагандисти почнуть розповідати байки про "влучну роботу" російської "пе-ве-о".
Поки окупанти не повідомляють подробиці інциденту, місцеві жителі у мережі публікують кадри місця атаки.
Вибух у Луганську: дивіться відео
Вибухи пролунали й у Донецьку
Після "бавовни" у Луганську почали повідомляти й про вибухи у Донецьку. Місцеві жителі заявляють, що він пролунав у Київському районі міста.
Після вибуху у небо здійнявся дим: дивіться відео
Місцеві жителі заявляють, що "приліт" стався у районі бізнес-центру "Акула".
Наслідки вибуху в Донецьку: дивіться відео
Наразі інформація щодо жертв чи постраждалих унаслідок вибухів на окупованих територіях не надходила.
"Бавовна" на окупованих територіях – явище постійне
- Українські захисники продовжують завдавати чималих втрат росіянам на тимчасово окупованих територіях. До слова, 23 червня на лівобережжі Херсонщини пролунали потужні вибухи. В окупованому Генічеську ЗСУ завдали удару по базі росгвардійців, а у Скадовську – пролунала ціла серія вибухів.
- Днем раніше, 22 червня, ЗСУ завдали удару по Чонгарському мосту, що значно ускладнює логістику окупантів. Окрім того, "бавовна" завітала й в окупований Джанкой. Нажахані місцеві повідомляли про серію потужних вибухів, проте окупаційна влада ніяк не прокоментувала події.
- На Півдні особливо активно "цвіте бавовна". Потужні вибухи поблизу Мелітополя. Й хоча окупанти почали заявляти про буцімто "роботу ППО", але на місце "прильоту" поїхало кілька карет швидкої.