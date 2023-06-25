У Луганську та Донецьку пролунали потужні вибухи: у небо здійнявся чорний дим

В окупованому Луганську пролунав потужний вибух, після чого у небо здійнявся стовп диму. Згодом про вибухи повідомили й у Донецьку.

Про вибухи на тимчасово окупованих територіях Сходу повідомляють місцеві жителі у мережі.

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У Луганську потужний вибух

У тимчасово окупованому Луганську 25 червня пролунав потужний вибух. Після цього у небо здійнявся стовп чорного диму.



У Луганську прогримів вибух / фото із соцмереж

Окупаційна влада традиційно ігнорує "бавовну" у місті й наразі не повідомляє, що сталося у місті. Проте можна припустити, що згодом російські пропагандисти почнуть розповідати байки про "влучну роботу" російської "пе-ве-о".

Поки окупанти не повідомляють подробиці інциденту, місцеві жителі у мережі публікують кадри місця атаки.

Вибух у Луганську: дивіться відео

Вибухи пролунали й у Донецьку

Після "бавовни" у Луганську почали повідомляти й про вибухи у Донецьку. Місцеві жителі заявляють, що він пролунав у Київському районі міста.

Після вибуху у небо здійнявся дим: дивіться відео

Місцеві жителі заявляють, що "приліт" стався у районі бізнес-центру "Акула".

Наслідки вибуху в Донецьку: дивіться відео

Наразі інформація щодо жертв чи постраждалих унаслідок вибухів на окупованих територіях не надходила.

"Бавовна" на окупованих територіях – явище постійне