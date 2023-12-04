У ЗСУ підтвердили удар по російській нафтобазі в Луганську

В окупованому Луганську у ніч проти 4 грудня пролунали потужні вибухи. У ЗСУ підтвердили удар й повідомили про успішне ураження нафтобази росіян.

Місцеві жителі у мережі повідомляли, що місто буцімто атакували безпілотниками. Російські пропагандисти заявляли про успішну роботу "пе-ве-о", але реальний стан речей зовсім інший.

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"Успішний вогневий удар"

У Збройних Силах України підтвердили успішне відпрацювання по нафтобазі російських військових у тимчасово окупованому Луганську.

Вчора, 3 грудня 2023, Сили оборони завдали успішного вогневого удару по нафтово-мастильних складах, які знаходяться у межах тимчасово окупованого Луганська,

– мовиться у повідомлені.

Крім того, у СтратКомі ЗСУ також опублікували частину карти, де розташована нафтобаза окупантів, яка потрапила під удар.



Нафтобаза, яка опинилася під ударом, показали на карті / Фото СтратКом ЗСУ

Влучили у "нафтове серце"

Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що під ударом опинилося "нафтове серце" росіян в тимчасово окупованому Луганську. За його словами, тепер окупанти не мають у місті нафтобази.

Лисогор уточнив, що невідомий дрон обійшов російський захист, всі можливі засоби радіоелектронної боротьби та завдав удару.

"Невідомий дрон обійшов і всі можливі засоби радіоелектронної боротьби та вдарив у нафтове серце так званої "ЛНР". Вибухнуло гучно, а палало яскраво. Бо спочатку почули, прокинувшись, а потім побачили це тисячі луганчан", – мовиться у повідомленні Лисогора.

В Алчевську також пролунав потужний вибух

Увечері 3 грудня в місті Алчевськ Луганської області пролунав потужний вибух поблизу металургійного комбінату. Місцеві жителі заявляють, мовляв, хтось скоїв теракт, адже під час вибуху постраждали 6 людей. Втім, окупаційна влада стверджує, що стався просто "інцидент".

Що сталося насправді в окупованому Алчевську – достеменно невідомо. Окупанти приховують деталі інциденту й не повідомляють, що могло стати причиною вибуху. Разом з тим, у мережі стверджують, що невідомі кинули гранату на прохідній Алчевського металургійного комбінату. Інші ж жителі повідомляють, що в районі підприємства знайшли вибуховий пристрій.