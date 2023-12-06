У Луганську вибухнуло авто з "депутатом", у місті зник зв'язок, – росЗМІ

У тимчасово окупованому Луганську загорівся автомобіль. Там, за даними медіа, перебував "депутат" "народної ради лнр" Олег Попов.

6 грудня приблизно о 15:12 у Луганську місцеві жителі почули вибухи. За словами очевидців, то загорівся автомобіль біля стадіону "Авангард".

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Високопоставленого окупанта "здійняли" у повітря

Як зазначають російські джерела, унаслідок вибуху автівки постраждала одна людина. Це "депутат" так званої "народної ради лнр" Олег Попов. На місці вже працюють рятувальники.

Спочатку пропагандистські ЗМІ писали, що Попов лише поранений, а потім підтвердили. що той уже відправився дивитися концерт Кобзона.

: У вересні 2022 року місцеві ЗМІ повідомляли про загибель Олега Попова. Пізніше з'ясувалося, що він живий. Стверджувалося, що Попов тоді пережив замах.

Відомо, що після вибуху, у всьому місті зник зв'язок.

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ЗСУ поцілили у "нафтове серце" Луганська

У СтратКомі Збройних Сил України підтвердили, що яскрава і потужна "бавовна" у окупованому Луганську у ніч проти 4 грудня – це їхня робота.

Тоді місцеві жителі повідомляли, що місто, ймовірно, атакували безпілотники. Самі окупанти тим часом вихвалялися "успішною" роботою "ПВО". Однак, реальність виявилася зовсім інакшою.

Тієї ночі, за словами очільника Луганської ОВА Артема Лисогора, під ударом опинилося "нафтове серце" росіян в тимчасово окупованому Луганську. Тепер ворог більше не має нафтобази у місті. Крім того, Лисогор уточнив, що українському дронові вдалося подолати всі можливі засоби радіоелектронної боротьби та завдати удару.