Лугова, яку побили й намагалися зґвалтувати в поїзді, отримала компенсацію від УЗ

8 жовтня 2021 , 16:24
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Джерело:

ТСН

Анастасія Лугова, яку ще в серпні 2020 намагалися зґвалтувати в потязі Маріуполь – Київ, отримає 100 тисяч гривень компенсації від Укрзалізниці. Сама жінка таким рішенням не задоволена.

У позові Анастасії Лугової йшлося про 500 тисяч гривень компенсації. Жінка переконана, що відшкодування повинна була отримати не лише вона, а й її син, який бачив на власні очі, як нападник бив його маму.

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Жінка досі бореться з наслідками побиття

Анастасія Лугова розповіла, що й досі відчуває наслідки того нападу в потязі Маріуполь – Київ. Зараз жінка регулярно відвідує остеопата через зміщення хребців шиї від удару. Крім того, лікувати також доводиться наслідки ударів на обличчі.

Також через побиття у жінки зміщена щелепа. Тепер їй потрібно встановити брекети. Однак, за словами Лугової, поки на це немає грошей.

Крім цього, жінка працює з психологом, щоб оговтатися від тих подій. Тому Лугова вважає 100 гривень компенсації недостатніми, щоб відшкодувати моральні та матеріальні витрати.

Напад на Анастасію Лугову: головне

  • У ніч на 1 серпня 2020 року у потязі Маріуполь – Київ на Анастасію Лугову, яка їхала в купе з сином напав п'яний чоловік – Віталій Рудзько. Він намагався зґвалтувати жінку на очах у дитини.
  • Через опір жінки, чоловік жорстоко побив її.
  • Луговій допомогла провідниця сусіднього вагону, яка повідомила про інцидент начальнику поїзда. 
  • Нападника затримали у Києві. Опісля він опинився в СІЗО, де помер у квітні 2021 року.
Автор: Іван Магуряк