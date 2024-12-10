У президента Бразилії стався внутрішньочерепний вилив крові: йому зробили операцію

У президента Бразилії Луїза Інасіо Лули да Сілви стався внутрішньочерепний вилив крові. Йому вже провели операційне втручання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Brasil 247. Наразі президент Бразилії почувається добре.

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Що відомо про стан Лули да Сільви

Секретар із соціальних комунікацій Пауло Пімента зазначив, що Луїз Інасіо Лула да Сілва переніс краніотомію у відділенні Сан-Паулу госпіталю Sírio-Libanês після того, як аналізи виявили внутрішньочерепний крововилив внаслідок побутового нещасного випадку, який стався 19 жовтня.

Згідно з інформацією від лікарні, процедура була проведена для дренування гематоми, виявленої після того, як Лула відчув головний біль і пройшов МРТ у відділенні Бразиліа-ду-Сіріо-Лівань. Операція пройшла успішно, без ускладнень, і президент уже одужує.

Довідка! Краніотомія – це нейрохірургічна операція, під час якої тимчасово видаляють частину черепа, щоб отримати доступ до мозку. Цей метод застосовують для лікування внутрішньочерепних крововиливів, видалення пухлин, усунення аневризм або лікування черепно-мозкових травм.



Після завершення операції видалена кісткова ділянка повертається на місце та закріплюється.

У випадку президента Лули була необхідна операція, щоб дренувати гематому, зменшити тиск на мозок і запобігти більш серйозним ускладненням, таким як постійне неврологічне пошкодження.

Після краніотомії час відновлення залежить від обсягу втручання та клінічного стану пацієнта. Медичне спостереження в найближчі тижні буде мати вирішальне значення для забезпечення повного одужання президента.

Пауло Пімента підкреслив, що за станом здоров'я Лули уважно стежить медична команда лікарні. Він також пообіцяв оприлюднювати нову інформацію щодо його стану.

Варто зазначити, що у жовтні глава Бразилії впав і вдарився потилицею, лікарі вже попереджали про загрозу внутрішньої кровотечі.