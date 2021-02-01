У Лукашенка до Шеремета була особиста помста, – білоруський інформатор Макар

1 лютого 2021 , 17:13
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У самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, ймовірно, було бажання помсти до журналіста Павла Шеремета. Все тому, що останній знав багато інформації.

Джерело: ТСН

Про це розповів ексспівробітник білоруського спецпідрозділу "Алмаз" Ігор Макар.

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Макар припустив, що спецслужби могли просити влаштувати вбивство Шеремета саме конкретного дня, тому що це "красиво виглядало б" перед Лукашенком.

І те, що він був підірваний в автомобілі, я впевнений, це було зроблено показово,
– додав Макар.

Чому у Лукашенка була неприязнь до Шеремета

За словами Макара, саме Шеремет володів великою кількістю інформації. Зокрема щодо зникнення політиків, вбивств та вибуху в мінському метро у 2011 році.

Вбивство Шеремета: що відомо

  • Автівку, на якій їхав Шеремет, підірвали 20 липня у 2016 році. Протягом 3 років про справу нічого не було відомо.
  • Однак у 2019 році слідство вручило підозри 3 людям: колишньому військовому та музиканту Андрію Антоненку, медику Юлії Кузьменко та медсестрі Яні Дугарь. Через брак доказів суспільство стало на їх захист.
  • У 2020 році Макар опублікував плівки, на яких нібито білоруські спецслужби обговорюють замах на Шеремета.
  • Українські правоохоронці заявили, що це буцімто підтверджує версії слідства про причетність до справи Антоненка, Кузьменко та Дугарь. Сторона захисту з цим не погоджується.