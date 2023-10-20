Дістав проблемами: чому Сі не запросив Лукашенка на форум

У Пекіні пройшов черговий Міжнародний форум "Один пояс, один шлях". На нього приїхав і сам президент країни-терористки Владімір Путін. А от Алєксандра Лукашенка на цей збір не запросили.

Таким чином Китай відверто натякає йому на проблеми біля кордону з Польщею. Про це 24 Каналу зазначив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко.

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Лукашенко за бортом

Як би Лукашенко не хизувався і не називав Китай "стратегічним партнером", Сі Цзіньпін не запросив його на форум до Китаю. Це серйозний удар по іміджу білоруського диктатора, наголосив Латушко. Аби його врятувати, місцева пропаганда вдалася до досить непередбачуваних рішень.

"Вони показали саміт і відеозапис виступу Лукашенка з попередніх форумів, щоб у якоїсь категорії склалася ілюзія, що він був (в Китаї – 24 Канал)", – розповів він.

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А причина бойкоту Лукашенка ховається у нестабільності на кордоні з Польщею, де Білорусь використовує нелегальних мігрантів для провокацій. Це перешкоджає шляху китайських товарів на ринки Європи.

Ряд країн, в тому числі Польща, поставили ультиматум Лукашенку: якщо він продовжить такі дії – перекриють кордон,

– відзначив керівник Народного антикризового управління.

При цьому він пояснив, що товарообіг з Китаю через Білорусь в Польщу у 2022 році впав на 34%. А проєкт "Великий камінь", яким хизується Лукашенко, у аналогічному році теж впав – у 8 разів. Тому Китай шукає альтернативні шляхи і використовує Південний Кавказ, Центральну Азію та Туреччину, де показники зростають на 33%.

"Тобто Китай, не запросивши Лукашенка, дає йому сигнал: дістав ти вже зі своїми проблемами дестабілізації на кордоні. Або міняй політику, або так ми до тебе ставитимемося. Сам Лукашенко не суб'єктний. Він залежний від Путіна. Він би міг за нього заступитися. Але сьогодні у нього немає сил, іміджу, енергії", – пояснив Павло Латушко.

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