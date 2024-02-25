Пообіцяв "чесне" голосування і "свято": Лукашенко оголосив, що знову йде на вибори

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що має намір балотуватися на "виборах" у 2025 році. Ба більше, він цинічно почав говорити, що буцімто "ніде у світі таких відкритих, чесних, принципових виборів, як у Білорусі, немає".

Про це повідомляє низка білоруських ЗМІ. З такою заявою Лукашенко виступив на виборчій дільниці. До речі, у неділю, 25 лютого, у Білорусі проходить голосування з обрання депутатів до парламенту та місцевих рад, передає 24 Канал.

Дивіться також Лукашенку примарилися 32 тисячі бійців НАТО під кордоном: каже про Третю світову

Лукашенко пригрозив "радикалам"

Лукашенко заявив, що збирається балотуватися на президентських "виборах" у 2025 році. Ба більше, він почав стверджувати: буцімто що "напруженіша буде обстановка", то швидше він піде на вибори.

Піду, піду, піду. Передайте їм (опозиції – 24 Канал), що піду! І що складнішою буде обстановка, що активніше вони розбурхуватимуть наше суспільство і вас зокрема (для мене, повірте, це дуже важливо – жодна людина, відповідальний президент не кине своїх людей, які за ним ішли в бій), що вони більше напружуватимуть вас, мене і суспільство, то швидше я піду на ці вибори. Ви не переживайте, ми зробимо так, як це треба для Білорусі,

– заявив Лукашенко.

Також самопроголошений президент почав цинічно заявляти, що "владу в Білорусі буде важко скинути навіть радикальним способом", а також запевнив, що "ніде у світі немає таких чесних виборів".

"У нас це свято! Ми проводимо щиру та чесну політику! Ніде у світі немає таких відкритих, чесних виборів, як у Білорусі. Нам потрібне спокійне життя, і в ім'я цього ми робитимемо все", – заявив Лукашенко.

Лукашенку привиділися "диверсанти" на кордоні

. У неділю, 25 лютого, у Білорусі відбувається голосування з обрання депутатів до парламенту та місцевих рад. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала суспільство бойкотувати ці "вибори". Варто зауважити, що це голосування перше від початку протестів у 2020 році та масових політичних репресій після того, як Лукашенко проголосив себе президентом. Білорусь також не запросила на вибори міжнародних представників ОБСЄ. Утім, на питання, чому до Мінська не прибули спостерігачі, Лукашенко цинічно відповів, що вони "не просилися".

Минулого тижня Лукашенко видав нову фантастичну заяву – йому привиділися "українські диверсанти" на кордоні з Білоруссю. Він заявив, що їх буцімто затримують "два – три рази на тиждень".

Зокрема, за вигадками Лукашенка, зранку 16 лютого на кодоні затримали нібито "українських диверсантів із вибухівкою".

Те, що мені доклали ранком. Тільки сьогодні затримали декількох диверсантів на українському кордоні. З допомогою дронів, по болотах деякі з українських громадян переповзали на наш кордон, перекидали вибухівку для здійснення диверсій, передусім на території Росії та Білорусі,

– заявив Лукашенко.

У ДПСУ на такі вигадки самопроголошеного президента Білорусі відреагували досить стримано. Там зауважили, що це звичайнісіньке підігравання кремлівській пропагандистській риториці.