Лукашенко та Байден: кому з іноземних лідерів довіряють українці

Найбільше українці довіряють самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку. На другій сходинці – очільник США Джо Байден, на третій – глава Франції Еммануель Макрон.

Джерело: КМІС

Натомість рейтинг недовіри очолив президент Росії Володимир Путін. Майже 80% українців не довіряють главі держави-агресора.

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Кому довіряють українці

Лукашенко – 36%,

Байден – 27,6%,

Макрон – 26,2%,

Путін – 14,4%.

Рейтинг недовіри

Путін – 79,8%,

Лукашенко – 53,6%,

Байден – 23,3%,

Макрон – 23,2%.

Зауважимо, що близько 22 – 25% українців не визначились зі своїм ставленням до Байдена та Макрона.

Хто з іноземних лідерів подобався українцям раніше

Зауважимо, що наприкінці 2019 року, відповідно до опитування соціологічної групи "Рейтинг", Лукашенко також очолював рейтинг ставлення українців до іноземних лідерів. Крім нього, більшість громадян позитивно ставилась до канцлерки Німеччини Ангели Меркель та президента Польщі Анджея Дуди.