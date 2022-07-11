лукашенко боїться перевороту через відмову своїх офіцерів воювати в Україні, – ЗМІ

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко готується до заколоту з боку білоруських військових, бо ті відкрито виступили проти участі у війні з Україною.

Проти лукашенка повстали військові

Принаймні про це пишуть іноземні ЗМІ, які повідомляють, що білоруські військові закликали Лукашенка не втручатися у війну росії проти України.

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"Самогубство" для білорусі

Мова про те, що нещодавно старші офіцери 5 бригади спецназу у відкритому листі до Лукашенка виступили проти участі у війні, назвавши таке рішення "чистим самогубством".

Військові наголосили, що вступивши у війну проти України, Білорусь буде остаточно вигнана зі співтовариства цивілізованих держав і на довгі роки буде міжнародним ізгоєм.

Окупація росією міжнародно визнаної території України, яка є другом нашої держави, і її спроба втягнути Білорусь у абсолютно непередбачувану війну проти суверенної держави може розглядатися лише як знищення суверенітету Білорусі,

– написали у зверненні білоруські військові.

Вони також вважають, що кремль порушує конституцію білорусі, де сказано, що країна є незалежною у внутрішній та зовнішній політиці, чим і поткнули військові самопроголошеному диктатору.

Актуально про участь білорусі у війні

В Міноборони України вважають, що у росії може бути декілька сценаріїв втягнення білорусі у повномасштабну війну.

У Генштабі ЗСУ також визнають, що загроза обстрілів із білорусі є. Повідомляють, що білоруська армія активізувалась – веде розвідку у прикордонних областях.

Крім того, білоруси стягують військову техніку до кордону. Так, на аеродромі "Зябровка", що неподалік з Чернігівщиною, помітили дивізіон з 10 одиниць зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф", 2 одиниці ЗРК "Панцир".

Однак, не варто забувати, що білорусь втягнута у війну проти України з перших днів повномасштабного вторгнення. З території країни росіяни обстрілюють територію нашою країни, гатять по цивільним об'єктам, вбиваючи мирних людей.

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