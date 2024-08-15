"Відповідь буде миттєва": Лукашенко сказав, скільки військових поставив на кордоні з Україною

На тлі операції ЗСУ у Курській області Олександр Лукашенко зміцнює власний кордон з Україною. Очільник Білорусі пояснив, що для нього означає "червона лінія".

Минулого тижня Олександру Лукашенку "примарилися" українські безпілотники у білоруському небі, і він наказав перекинути додаткові сили до кордону з нашою країною. Під час спілкування з російським пропагандистом диктатор знову згадав про цей інцидент.

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Лукашенко боїться сценарію Курщини

Зокрема, Лукашенко назвав реакцію українського МЗС на подію "хамською", адже там нібито відмовилися її навіть обговорювати.

Окремо диктатор наголосив, що Білорусь не хоче вступати у війну з Україною і НАТО.

Але якщо вони це зроблять (підуть на ескалацію – 24 Канал) і на це підуть, то що ж... У нас іншого виходу не буде. І жодних "червоних ліній" не буде. Вона є, ця лінія – державний кордон. Як тільки наступили на неї, відповідь буде миттєва,

– пригрозив Лукашенко.

За його словами, у Білорусі визначено бригади, батальйонні тактичні групи для дій у районі білорусько-українського державного кордону. Їх там планується понад 20.

Кожна група знає, яку місцевість вони займають, територію тощо. Це обов'язково, щоб не допустити прориву. Тому ми це зробили,

– сказав самопроголошений очільник Білорусі.

Нагадаємо, що 6 серпня ЗСУ розпочали Курську операцію. За трохи більше ніж тиждень українські військові взяли під контроль понад 80 населених пунктів.