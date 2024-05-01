Має плани на майбутнє: чому Лукашенко будує нову резиденцію саме в Сочі

Алєксандр Лукашенко будує нову резиденцію в Росії. "Хатинка" в курортному місті Сочі вартістю 50 мільйонів доларів буде розташована на території площею понад 97 тисяч квадратних метрів.

Білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко розповів 24 Каналу, що це розслідування білоруських опозиційних журналістів та силовиків демонструє, що Лукашенко є ​​ненаситною людиною. За певними підрахунками, це його щонайменше 19 резиденція – на території Білорусі та за її межами.

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Єдиний вихід для Лукашенка

Лукашенко планує неподалік від резиденції Владіміра Путіна в Сочі збудувати власну.

Він це робить, тому що зараз перебуває під санкціями. Для нього виїзд за кордон Білорусі та Росії пов'язаний з купою проблем. Також невідомо, коли Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видасть ордер на арешт Лукашенка за незаконний вивіз українських дітей.

МКС в Гаазі у березні 2023 року видав ордер на арешт Путіна, а також уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової. Вони підозрюються у незаконному примусовому переміщенні українських дітей.

Це може статися будь-коли, наприклад, коли він слідуватиме транзитом через аеропорт якоїсь держави. Лукашенко несподівано дізнається, що цього ж дня видано ордер МКС або станеться технічна посадка літака. Його затримують і він опиниться в Гаазькому суді,

– зауважив опозиціонер.

Тому Лукашенку простіше їздити відпочивати в Росію, де він хоч і відчуває небезпеку, тому що Путін – відносний друг для нього, проте там спокійніше. Принаймні в Росії його не заарештують, як свого часу Мілошевича (колишній президент Югославії, якого Гаазький трибунал звинуватив у скоєнні воєнних злочинів у Косово в 1999 році – 24 Канал).

Крім того, самопроголошений президент Білорусі має плани на майбутнє. В нього велика сім'я, він усвідомлює, що диктатори погано закінчують. Також проблеми можуть виникнути і у його рідних. Тому єдиний вихід для Лукашенко та його родини – сховатись в Росії під прикриттям Путіна.

Фактично – це крадіжка. Це переведення з державної власності земель, що належать Білорусі, через офшорні російської компанії, що реально належать сім'ї Лукашенка. Ця крадіжка – на десятки мільйонів доларів. А зараз за державні кошти ця резиденція будуватиметься,

– пояснив Павло Латушко.

Також, за його словами, цю резиденцію можуть побудувати за хабарницької схемою. Саме так зараз будується чергова резиденція Лукашенка поблизу Мінська – за надання землі в столиці Білорусі через схему відкатів. Так збудували маєтки самому Лукашенко, а також його старшому, середньому та молодшому синам.

Що відомо про нову резиденцію Лукашенка