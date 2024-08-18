Про "гидких поляків", ядерні провокації та відсутність "нациків": Лукашенко видав низку заяв

Уже не вперше самопроголошений президент Білорусі "сипить" порціями дивних заяв. Так сталося і цього разу, коли він давав інтерв'ю російському телеканалу.

Так, Алєксандр Лукашенко охопив питання начебто "ядерної провокації", а також висловився про "денацифіковану Україну", однак на цьому його заяви не закінчилися. 24 Канал розповість детальніше, що ж говорив в цьому інтерв'ю Лукашенко.

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Що наговорив Лукашенко в інтерв'ю російському телеканалу

Одним з моментів, який обговорив Лукашенко під час інтерв'ю російському каналу, стосувався ядерного питання.

Так, самопроголошений президент Білорусі заявив, що "Київ може намагатися спровокувати Москву застосування ядерної зброї".

Звісно, не обійшлося і без заяв про Захід. Білоруський політик заявив, що Захід може відкрито включитися в конфлікт в Україні. Він вважає, що "натовські війська прямо з'єднаннями увійдуть".

"А краще ще, чого вони хочуть, з боку цих мерзенних поляків захопити Білорусь, і цю лінію майже до Ленінграда витягнути, як колись було, це їхня мрія", – додав він в інтерв'ю телеканалу.

Не оминув Лукашенко і тему "денацифікації України". Політик заявив, що "нема там уже цих нациків. Денацифіковано Україну". Однак, білоруський чиновник вирішив ще висловитися за нібито "рейтинг прихильності" до президента України серед жителів нашої держави. За його словами, 70% мешканців України зараз "ненавидять Зеленського".

Лукашенко висловився і про ситуацію в Курській області. Самопроголошений лідер Білорусі заявив, що Росія "знесе" наших військових на Курщині.

"Путін і російські війська "знесуть українських військових" у Курській області, – висловився він.

Політик заявив, що начебто Київ сформував для нападу на Курську область потужні сили "за участю найманців, поляків".

Ескалація України в Курській області – це спроба штовхнути Росію на застосування зброї, зокрема ядерної,

– вважає він.

Також самопроголошений білоруський голова висловився про тих, хто воює на Курщині на боці України. Так, за його словами, там вооють "зрадники з Білорусі та Росії".

В Україні діє російський добровольчий корпус, "власівці", я їх називаю, і білоруський добровольчий корпус. Вони сидять під Курськом. Це як у Хатині. Українці знищили Хатинь свого часу. Ось так і ці зрадники, вони вже там на боці українців воюють,

– сказав Лкашенко.

Лукашенко також вирішив ще "кинути" погрозу. Так, він заявив, що "якщо не сісти за стіл переговорів, то буде ескалація, яка закінчиться знищенням України".

Крім цього, білоруський політик сказав, що Україна нібито розмістила біля кордону з Білоруссю понад 120 тисяч військовослужбовців. До того ж він поскаржився на те, що українські безпілотники постійно порушують білоруський кордон на сході країни.

Додамо, що на його думку, мети так званої "ес-ве-о" досягнуто, адже, як ми писали раніше, Україна, за його словами, "денацифікована", а 70% її мешканців "ненавидять Зеленського".

Лукашенко висловився про іншого президента Білорусі і майбутнє свого сина

Лукашенко в інтерв'ю телеканалу також пояснив своє висловлювання про те, що білорусам потрібно звикати до думки про іншого президента.

За його словами, люди в Білорусі звикли, що саме він перебуває на цій посаді, але ж так буде не завжди.

"Треба розуміти, що прийде інша людина – це неминуче. І я це мав на увазі –що прийде інша людина і ви повинні бути готові до цього. Я готую до цього людей, я не хочу, щоб було якесь розчарування або провал", – сказав він.

Також самопроголошений президент Білорусі відповів на запитання, якого майбутнього бажає молодшому сину Миколі.

Наразі, як зазначають ЗМІ, хлопець навчається у Пекінському університеті та у Білоруському державному університеті за спільною програмою. Він вивчає біотехнології та по завершенні отримає два дипломи.

"Я хочу, щоб у цієї здібної людини, який є хорошим музикантом, спортсменом і так далі, я хочу, щоб у неї було мирне майбутнє. Як і всім білорусам, росіянам, усім добрим людям навколо. Я хочу, щоб був тільки мир. А далі давайте позмагаємось, хто кого", – сказав Лукашенко.