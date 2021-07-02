Без Шевченка не обійшлося: Лукашенко дозволив іноземця їхати у Білорусь для вакцинації
Джерело:МОЗ Білорусі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив безвіз для громадян з 73 країн. Іноземців впускатимуть у країну з метою вакцинації.
У Білорусі можна буде залишитися на 5 днів
Безвізовий в'їзд для "охочих зробити щеплення" діятиме з 15 липня. Білоруський диктатор вже підписав відповідний указ.
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Іноземці, які прибудуть для вакцинації, зможуть перебувати на території країни 5 діб. При цьому між 2 дозами щеплення має пройти 2 – 3 тижні.
Вакцинувати іноземців будуть за гроші у медичних організаціях, визначених білоруським міністерством охорони здоров'я.
Які вакцини використовують
- Непідтверджений російський препарат "Супутник V",
- китайський препарат Vero Cell.
До чого тут фанат Лукашенка зі "Слуги народу"
Скандальний прихильник диктатора нардеп Євгеній Шевченко написав до Лукашенка листа. У ньому політик попросив, аби самопроголошений президент дозволив українцям вакцинуватися у Білорусі.
Позитивну відповідь "слуга народу" розцінить, як "жест доброї волі від братського білоруського народу". Це, мовляв, сприятиме розвитку хороших стосунків між нашими державами.Зверніть увагу! Шевченко відомий своєю одіозною позицією у відношенні до Білорусі. Раніше він їздив у Мінськ, аби зустрітися з Лукашенком. Політик казав, що завжди про це мріяв. Такі дії призвели до того, що Шевченка виключили з фракції "Слуга народу". Зауважимо, офіційно Україна не визнає Лукашенка президентом Білорусі.