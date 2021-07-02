Без Шевченка не обійшлося: Лукашенко дозволив іноземця їхати у Білорусь для вакцинації

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив безвіз для громадян з 73 країн. Іноземців впускатимуть у країну з метою вакцинації.

У Білорусі можна буде залишитися на 5 днів

Безвізовий в'їзд для "охочих зробити щеплення" діятиме з 15 липня. Білоруський диктатор вже підписав відповідний указ.

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Іноземці, які прибудуть для вакцинації, зможуть перебувати на території країни 5 діб. При цьому між 2 дозами щеплення має пройти 2 – 3 тижні.

Вакцинувати іноземців будуть за гроші у медичних організаціях, визначених білоруським міністерством охорони здоров'я.

Які вакцини використовують

Непідтверджений російський препарат "Супутник V",

китайський препарат Vero Cell.

До чого тут фанат Лукашенка зі "Слуги народу"

Скандальний прихильник диктатора нардеп Євгеній Шевченко написав до Лукашенка листа. У ньому політик попросив, аби самопроголошений президент дозволив українцям вакцинуватися у Білорусі.

Позитивну відповідь "слуга народу" розцінить, як "жест доброї волі від братського білоруського народу". Це, мовляв, сприятиме розвитку хороших стосунків між нашими державами.