Пропонують "плюнути на Росію" і закликають воювати проти неї: Лукашенко зробив нову заяву

Білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко заявив, що йому "підкидають" пропозиції воювати разом з Україною проти Росії. Однак "на 99%" Білорусь не може погодитися на них.

Про це Лукашенко розповів у вівторок, 27 серпня, під час Республіканської педагогічної ради.

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Лукашенко стверджує, що йому "підкидають" пропозиції воювати за Україну

Самопроголошений президент Білорусі стверджує, що отримує численні поради "плюнути на Росію" та "відвернутися" від неї.

Крім цього, Лукашенко заявив, що йому радять "відступити з одного напрямку, звільнити інший", а також воювати на боці України, поки "до того кордону ми війська НАТО під Смоленськ заведемо".

Проте білоруський диктатор не вказав, хто ж саме робить такі пропозиції та який кордон мається на увазі.

Він лише у своїй звичній манері зазначив, що країна живе "в дуже важкий період", коли питання стоїть "або – або". Водночас диктатор закликав "розвернути" Білорусь із заходу на схід.