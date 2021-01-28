Лукашенко каже, що за нього проголосували 6 мільйонів людей: це більше ніж явка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на виборах глави держави за нього нібито проголосували 6 мільйонів людей. Він не врахував, що загалом явка під час голосування була меншою.
Джерело: сайт Лукашенка
Лукашенко каже, що його підтримали майже на 200 тисяч більше за офіційну явку.
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Що заявив Лукашенко
Ми знали, що є люди, які не голосували за чинного президента. Точно так сталося і в останні вибори. Але треба ж розуміти, що близько 6 мільйонів осіб проголосували за чинну владу, за чинного президента,
– сказав самопроголошений президент.
Згідно з даними ЦВК Білорусі, в голосуванні на президентських виборах 2020 року взяли участь понад 5,8 мільйона виборців. Лукашенкові приписали 4,6 мільйона голосів. Так, у своїй заяві самопроголошений президент "помилився" на щонайменше 1,3 мільйона голосів.
Ситуація у Білорусі: головне
- Вибори у Білорусі відбулися 9 серпня 2020 року.
- Згідно з офіційними даними, переміг Лукашенко, а опозиціонерка Світлана Тихановська нібито набрала лише 10,1% голосів.
- Через сфальсифіковані вибори у містах Білорусі спалахнули масові протести. Люди вимагали відставки Лукашенка.
- Протести тривають досі. Демонстрантів жорстоко розганяють та затримують силовики.