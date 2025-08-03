У Мінську вперше з 2021 року відбулася нарада керівників білоруських дипломатичних місій. Її формальною метою є адаптація зовнішньої політики до умов нестабільності на міжнародних ринках.

Натомість насправді ця нарада спрямована на пошук шляхів економічного виживання під санкційним тиском. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

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Що кажуть у розвідці про дії Лукашенка?

За даними СЗРУ, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що зовнішньополітична служба має приносити економічну віддачу. Під час виступу він зазначив, що економіка шкутильгає, а з експортом є проблеми.

За підсумками січня – травня 2025 року, загальний експорт товарів і послуг виріс лише на 0,4%, тоді як імпорт зріс на 3,3%. Торгівельне сальдо знову пішло в мінус і вже перевищило 770 мільйонів доларів, що майже вчетверо більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Ключовий тягар – саме товари. Їх експорт зменшився на 3,1%, тоді як імпорт зріс на 2%. Навіть на головному ринку – російському – білоруська промисловість втрачає позиції,

– кажуть у розвідці.

А також додають, що постачання машинобудівної продукції до Росії, включно з тракторами, комбайнами та легковими авто, знизилось на 320 мільйонів доларів лише за п’ять місяців.

Однак попри економічні складнощі Лукашенко продовжує використовувати дипломатію як інструмент зовнішньополітичного маневру. Мінськ намагається переконати Захід у провалі санкційної політики та одночасно натякає на можливість звільнення політичних в’язнів в обмін на поступки.

Водночас Росія залишається головним політичним і економічним пріоритетом Мінська. Проте навіть тісні зв’язки з Москвою не рятують від структурних дисбалансів: білоруські товари витісняються з ключових ринків у ЄС, Африці й Азії через вторинні санкції, які вплинули на торгівлю добривами, металом та сталлю.

СЗРУ вважає, що в найближчій перспективі очікується заміна частини дипломатів на лояльніших і керованіших осіб. Це підкреслює, що для Лукашенка МЗС не є зовнішньополітичним інструментом, а менеджерською структурою, завдання якої – підтримати економіку в умовах ізоляції.