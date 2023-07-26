Путін і надалі остерігається ПВК "Вагнера", а Лукашенко хоче цим скористатись, – ISW

Російський диктатор Владімір Путін й досі остерігається ПВК "Вагнера". Він також невпевнений, що зможе згуртувати російську еліту, адже у Кремлі не змогли оперативно відреагувати на заколот Пригожина.

Аналітики Інституту вивчення війни наголосили, що занепокоєння щодо потенційної загрози від вагнерівців Путін обговорював і з нелегітимним президентом Білорусі Олександром Лукашенком під час його візиту до Санкт-Петербурга. Про обговорення ПВК "Вагнера" повідомляв і речник Кремля Дмітрій Пєсков.

До теми Путін чи Лукашенко: хто може контролювати Пригожина в Білорусі

Лукашенко може використати вагнерівців проти Путіна

В ISW припускають, що Лукашенко не зміг "заспокоїти" Путіна щодо потенційних загроз від ПВК "Вагнера". Ба більше, самопроголошений президент Білорусі, ймовірно, прагне використати вагнерівців проти російської диктатора, аби отримати певні поступки. Джерела у Росії заявляли, що під час зустрічі Путін висловив бажання, аби Білорусь брала участь у війні проти України. Натомість Лукашенко занепокоєний питанням економічної допомоги від Росії. Аналітики припускають, що він міг використати страх Путіна перед ПВК "Вагнера" для того, аби уникнути закликів до участі у війні проти України, а також досягти власних бажань.

Разом з тим, російське керівництво намагається посилити заходи безпеки після заколоту Пригожина. Нещодавно Держдума ухвалила поправки до закону про регулювання зброї. Насправді ж це дозволяє Кремлю створювати власні приватні військові компанії на тимчасовій основі. Путін може використовувати їх у власних цілях, а потім – ліквідовувати їх. Цікаво, що за новим законодавством такі ПВК мають передавати усю зброю до російського міноборони.

Крім того, створюючи подібні ПВК до вагнерівців, Путін остерігається, аби вони не вдалися до заколотів. Тому у майбутньому всі приватні військові компанії будуть мати обмежену потужність. Ба більше, російський диктатор прагне, аби їх контролювати російські спецслужби – ФСБ чи інші органи безпеки.

Кремль не зміг оперативно відреагувати на повстання Пригожина. Хоча спецслужби повідомляли російському диктатору про ймовірну загрозу за 2 – 3 дні до повстання, він все одно не віддавав наказів 24 червня (день початку заколоту Пригожина – 24 Канал). Аналітики прийшли до висновку, що відсутність реакції Путіна й Кремля вказує на те, що російський апарат безпеки, ймовірно, не був готовий до прямого виклику російському військовому керівництву і, ймовірно, не мав можливості швидко покласти край заколоту.

Кремль, ймовірно, усвідомлює, що його "параліч" показав ступінь нестабільності режиму, і, схоже, консолідує апарат внутрішньої безпеки Росії в Росгвардії, щоб підготуватися до подальших внутрішніх загроз і продемонструвати рішучість. Нездатність Путіна діяти швидко також свідчить про те, що він не впевнений у своїй здатності згуртувати навколо себе так звану російську еліту, і може вказувати на те, наскільки фракційною стала внутрішня кремлівська політика,

– мовиться у звіті аналітиків.

Вагнерівці продовжують прибувати до Білорусі

Кількість вагнерівців продовжує зростати у Білорусі. У вівторок, 25 липня, до країни прибула вже 11 колона найманців Пригожина. Ба більше, у колонах ПВК "Вагнера" почала з'являтися військова техніка, якої раніше не було.

До слова, очевидці нарахували 29 одиниць техніки: